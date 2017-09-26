Ростуризм не рекомендовал для посещения центральные и северо-восточные районы Бали

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Индонезии не рекомендует российским туристам посещать центральную и северо-восточную часть острова Бали из-за активности вулкана Агунг. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте Ростуризма.

"Посольство Российской Федерации в Республике Индонезии рекомендует российским гражданам, находящимся на острове Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова", - говорится в сообщении ведомства.

По данным АТОР, сейчас на Бали находятся около 100 российских туристов, которые отдыхают в безопасной южной части острова.

По данным Ростуризма, на данный момент опасной считается зона в 12 км от кратера вулкана, а в случае извержения она может быть расширена до 30 км. Также в случае извержения может быть приостановлена работа аэропортов в городах Денпасар (о. Бали), Сурабая и Баньюванги (пров. Восточная Ява).

В случае начала извержения Ростуризм рекомендует туристам "использовать респираторные или медицинские маски, любые тканевые повязки или полотенца (желательно - увлажненные) для защиты дыхательных путей, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, в помещениях плотно закрывать окно и двери, без необходимости не выходить на улицу".

Временно или постоянно проживающие в Индонезии могут встать на консульский учет на сайте Консульского департамента МИД России.