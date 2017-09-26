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Норвежское телеграфное бюро по ошибке выпустило сообщение о кончине короля Харальда V

Общество
26 сентября, 20:41 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 26, сентября. /ТАСС

Появление информации объяснили техническим сбоем

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ОСЛО, 26 сентября. /ТАСС/. Норвежское телеграфное бюро (НТБ) во вторник распространило ошибочное сообщение о кончине 80-летнего короля Норвегии Харальда V. Через несколько минут информация была аннулирована, а ее появление на ленте новостного агентства в НТБ объяснили техническим сбоем.

"Король находится в добром здравии. НТБ выразило свое сожаление по поводу произошедшего. Допустить ошибку может каждый", - заявил Норвежской государственной телерадиокомпании наследник престола кронпринц Хокон Магнус.

По словам главного редактора и управляющего директора НТБ Мадса Ингве Сторвика, подписчикам агентства была случайно направлена заготовка сообщения о смерти монарха. НТБ, как и многие другие крупные мировые СМИ, заранее готовит и обновляет как подробные некрологи первых лиц страны, так и короткие сообщения об их смерти, предназначенные для немедленного распространения. Как отметил Сторвик, ошибка произошла при обновлении текста одного из таких сообщений. При этом до сих пор не до конца ясно, как именно текст оказался на новостной ленте, и читали ли его редакторы.

"Норвегия скорбит. Король Харальд V скончался в возрасте xx лет, - было написано в сообщении, которое получили подписчики НТБ. - Король скончался xxx (число/ месяц) (дома/в больнице) в xxx часов".

В августе на сайте британской газеты The Telegraph было опубликовано похожее ошибочное сообщение с незаполненными полями, в котором сообщалось о кончине мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа. В мае 96-летнего принца-консорта "похоронила" газета The Sun.

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