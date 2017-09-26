Пострадавшим из-за "ВИМ-Авиа" китайским туристам продлят безвизовое пребывание в РФ

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Китайским туристическим группам, которые не могут покинуть Россию из-за проблем авиакомпании "ВИМ-Авиа", продлят безвизовый срок пребывания в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Для решения проблемы, связанной с истечением срока разрешенного безвизового пребывания на территории РФ, разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР", - рассказали в ведомстве.
Согласно уточненным данным Ростуризма, рейсами "ВИМ-Авиа", остановившей выполнение чартерных программ 25 сентября, должны были вернуться из России в КНР 3,1 тыс. китайских граждан. Они находились в России в рамках безвизового группового туристического обмена.
Сейчас туроператоры собирают списки групп с указанием фактического местонахождения каждого туриста. Эти списки будут рассылаться в российский МИД и в представительства визовой службы министерства в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. После подтверждения представитель туроператора сможет продлить срок пребывания туристической группы на территории РФ, предъявив оригинал безвизового списка в консульских представительствах МИД России.
Сейчас ведется поиск альтернативных авиабортов для обеспечения скорейшего вылета китайских туристов домой. На время ожидания им обеспечат проживание в гостиницах.
"Ростуризм обратился в департамент спорта и туризма Москвы и комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга с просьбой информировать отельеров о новом механизме продления легального пребывания китайских туристов на территории России с целью их беспрепятственного заселения в гостиницы на период ожидания вылета", - отметили в ведомстве.