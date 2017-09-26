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СМИ: в Саудовской Аравии женщины получили право водить машину

Общество
26 сентября, 22:50 дата обновления: 26 сентября, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Соответствующий указ подписал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал во вторник указ, впервые в истории королевства предоставляющий право женщинам получать водительские права. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

"Принимая во внимание негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем, учитывая положительные аспекты разрешения проблемы, а также ссылаясь на мнение старейшин, в целях обеспечения безопасности общества считаем легитимным выдачу водительских удостоверений как мужчинам, так и женщинам", - отмечается в королевском указе, распространенном официальным саудовским информационным агентством SAP.

Король распорядился создать межведомственный комитет с участием представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по обеспечению соблюдения указа. Как отмечается, не позднее июня 2018 года он должен вступить в силу.

Саудовская Аравия оставалась единственным государством в мире, где женщинам было официально запрещено садиться за руль. Строгие религиозные правила и догмы консервативного общества предписывают женщинам в этой стране появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола - женщины не могут путешествовать в одиночестве, передвигаться по улицам или ходить на работу самостоятельно. Саудовские женщины на протяжении многих лет добивались права управлять автомобилем, однако строгая общественная мораль препятствовала этому. В случае если женщина все же садилась за руль, ее ждало строгое наказание. Верховный муфтий королевства Абдельазиз Аль аш-Шейх еще несколько лет назад однозначно заявил, что "женщина за рулем - это зло".

В прошлом году в королевстве вспыхнули острые дебаты относительно целесообразности сохранения этого запрета, учитывая, что необходимость нанимать личного шофера для жен и дочерей, которыми чаще всего становятся иностранцы, является большей угрозой для безопасности женщин и бюджета семьи, нежели наделение саудиток правом самостоятельно управлять машиной.

 

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Саудовская Аравия
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