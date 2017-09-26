Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор выявил ряд несоответствий Европейского университета лицензионным требованиям

Общество
26 сентября, 23:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Среди недостатков - "отсутствие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Внеплановая проверка Рособрнадзора выявила в помещениях учебного блока Европейского университета в Санкт-Петербурге ряд несоответствий лицензионным требованиям. Об этом говорится в акте проверки, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Смотрите также

Частные вузы в России: найти свою нишу или закрыться

В вузе пояснили, что до ноября руководству Рособрнадзора предстоит решить, можно ли с такими нарушениями выдать университету образовательную лицензию.

Среди обнаруженных недостатков - "отсутствие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья". Для этой категории студентов не обеспечен доступ в образовательное учреждение. Также в акте указано на несоответствие государственным стандартам оборудования помещений и материально-технического обеспечения образовательной деятельности и нарушения при разработке и утверждении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Новейшие методы социологических исследований города".

Из акта следует, что проверка проводилась в учебном блоке Европейского университета, расположенном во временном здании вуза на Гагаринской улице, 6, с 19 по 22 сентября. Ректор вуза Николай Вахтин с результатами проверки ознакомлен, о чем свидетельствует его подпись под документом.

Смотрите также

Евроуниверситет получил предписание об освобождении занимаемого здания до 10 октября

Рособрнадзор за 4 дня определит пригодность учебного блока Евроуниверситета для занятий

Цель проверки состояла в том, чтобы определить соответствие требованиям помещений, которыми располагает вуз. Она была проведена в рамках процедуры получения Европейским университетом новой образовательной лицензии. Старую лицензию вуз добровольно сдал после череды судов с Рособрнадзором, поводом для разбирательств стала проверка, проведенная в августе 2016 года и выявившая ряд нарушений, включая отсутствие у вуза собственного спортзала, отсутствие у преподавателей политологов и социологов опыта практической работы.

О вузе

Европейский университет в Санкт-Петербурге - это небольшой частный магистерский вуз, рассчитанный на 226 обучающихся. Он существует с 1994 года. В вузе имеются пять факультетов. В попечительский совет входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В отсутствие образовательной лицензии занятия в вузе не ведутся, набор новых студентов в 2017 году не был проведен. Ранее сообщалось, что университет в понедельник, 25 сентября, получил предписание с требованием до 10 октября освободить особняк Кушелева-Безбородко по адресу Гагаринская улица, 3, который занимает уже 23 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович Пиотровский, Михаил Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста
3
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
В метро Лондона произошел взрыв
6
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама