Рособрнадзор выявил ряд несоответствий Европейского университета лицензионным требованиям

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Внеплановая проверка Рособрнадзора выявила в помещениях учебного блока Европейского университета в Санкт-Петербурге ряд несоответствий лицензионным требованиям. Об этом говорится в акте проверки, имеющемся в распоряжении ТАСС.
В вузе пояснили, что до ноября руководству Рособрнадзора предстоит решить, можно ли с такими нарушениями выдать университету образовательную лицензию.
Среди обнаруженных недостатков - "отсутствие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья". Для этой категории студентов не обеспечен доступ в образовательное учреждение. Также в акте указано на несоответствие государственным стандартам оборудования помещений и материально-технического обеспечения образовательной деятельности и нарушения при разработке и утверждении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Новейшие методы социологических исследований города".
Из акта следует, что проверка проводилась в учебном блоке Европейского университета, расположенном во временном здании вуза на Гагаринской улице, 6, с 19 по 22 сентября. Ректор вуза Николай Вахтин с результатами проверки ознакомлен, о чем свидетельствует его подпись под документом.
Цель проверки состояла в том, чтобы определить соответствие требованиям помещений, которыми располагает вуз. Она была проведена в рамках процедуры получения Европейским университетом новой образовательной лицензии. Старую лицензию вуз добровольно сдал после череды судов с Рособрнадзором, поводом для разбирательств стала проверка, проведенная в августе 2016 года и выявившая ряд нарушений, включая отсутствие у вуза собственного спортзала, отсутствие у преподавателей политологов и социологов опыта практической работы.
Европейский университет в Санкт-Петербурге - это небольшой частный магистерский вуз, рассчитанный на 226 обучающихся. Он существует с 1994 года. В вузе имеются пять факультетов. В попечительский совет входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В отсутствие образовательной лицензии занятия в вузе не ведутся, набор новых студентов в 2017 году не был проведен. Ранее сообщалось, что университет в понедельник, 25 сентября, получил предписание с требованием до 10 октября освободить особняк Кушелева-Безбородко по адресу Гагаринская улица, 3, который занимает уже 23 года.