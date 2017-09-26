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Личные вещи актрисы Вивьен Ли проданы на аукционе в Лондоне за $3 млн

Общество
26 сентября, 23:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, сентября. /ТАСС

Самым дорогим лотом торгов стал натюрморт с розами, написанный в 1930-х Уинстоном Черчиллем

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ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Личные вещи английской актрисы Вивьен Ли (1913 - 1967 гг.) проданы на аукционе в Лондоне за £2,24 млн ($3 млн), что в пять раз выше предпродажной оценки их стоимости. Об этом во вторник сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

В торгах приняли участие более 1,4 тыс. покупателей из 52 стран, их вниманию был предложен 321 лот: картины, мебель, ювелирные украшения, книги и другие личные предметы актрисы. "Изумительный результат сегодняшних торгов предельно ясно говорит о том, что наше восхищение этой необычной женщиной не проходит. Выставление этой коллекции на аукцион позволило по-новому взглянуть на ее жизнь", - сказал председатель британского отделения Sotheby’s Гарри Далмени.

Самым дорогим лотом торгов стал натюрморт с розами, написанный в 1930-х Уинстоном Черчиллем (премьер-министр Великобритании в 1940-1945 гг. и 1951-1955 гг.) и подаренный впоследствии Ли. Эта картина ушла с молотка за £639 тыс. ($859 тыс.), что в более чем в шесть раз превышает ее оценочную стоимость.

Вивьен Ли вошла в историю мирового кинематографа, как актриса, сыгравшая роли Скарлетт О'Хары в фильме "Унесенные ветром" (Gone With The Wind, 1939 год) и Бланш Дюбуа в ленте "Трамвай "Желание" (A Streetcar Named Desire, 1951 год). Игра в этих картинах принесла ей две премии "Оскар" за лучшую женскую роль.

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