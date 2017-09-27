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Высланная из Кишинева журналистка "Комсомольской правды" прилетела в Бухарест

Общество
27 сентября, 0:00 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 26, сентября. /ТАСС

Дарья Асламова выразила сожаление по поводу поведения молдавских пограничников

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КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова, которую выслали из Молдавии, прилетела в Бухарест, откуда собирается вылететь в среду в Москву.

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"Меня встретили румынские пограничники, которые узнав о причинах моего возвращения из Кишинева, успокоили. Сказали, вы теперь не в дикой Молдавии, а в европейской стране", - рассказала Асламова корреспонденту ТАСС по телефону.

Она выразила сожаление по поводу поведения молдавских пограничников, которые, по ее словам, даже не захотели дать ей письменного объяснения причин отказа на въезд в страну. "Они буквально выволокли меня из здания аэропорта и впихнули в самолет. Я побывала во многих странах, но нигде не встречала такого отношения к представителям прессы, тем более что я прилетела, чтобы взять интервью у президента страны. Они действовали, как представители какой-то хунты", - отметила журналист.

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