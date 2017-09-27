Twitter намерен увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты социальной сети Twitter испытывают новую функцию, которая позволит размещать в ней сообщения объемом 280 символов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.
В нем отмечается, что многие пользователи Twitter, пишущие в особенности на английском языке, испытывают неудобства в связи с наличием в настоящее время лимита в 140 знаков в сообщениях.
Как подчеркивается в заявлении, руководство микроблога стремится к тому, чтобы "люди во всем мире могли с легкостью высказываться в Twitter и потому "намерено опробовать увеличенный лимит - в 280 знаков". Данное новшество не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как они позволяют выразить мысль меньшим числом символов.
Согласно опубликованной в блоге информации, в настоящее время указанная функция доступна "только небольшой группе" пользователей. Когда именно могут вступить в силу изменения для всей аудитории социальной сети, пока не уточняется.
Twitter был создан в 2006 году, в настоящее время насчитывается около 320 млн его активных пользователей. Он входит в число наиболее посещаемых ресурсов в интернете.