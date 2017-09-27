Медведев подчеркнул необходимость снижения экологических рисков при добыче ископаемых

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам открывшейся в Южно-Сахалинске конференции "Нефть и газ Сахалина", подчеркнув необходимость снижения экологических рисков при добыче полезных ископаемых.
Глава правительства напомнил, что форум проходит в Год экологии, что определило повестку мероприятия. "В центре внимания будут вопросы экологической безопасности. Они актуальны как для России, так и для всего мира. Поэтому в обсуждении примут участие авторитетные ученые и эксперты, топ-менеджеры и ведущие специалисты крупнейших компаний, которые поделятся своим опытом, идеями и интересными проектами в этой сфере", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован в среду на сайте правительства.
"Ситуация с охраной природных ресурсов с каждым годом становится все более сложной, а экологические проблемы - глобальнее. И важно, что это понимают сахалинские газовики и нефтяники, которые направляют серьезные инвестиции в разработку зеленых технологий и новых, более рациональных способов добычи углеводородов. А также - в совершенствование энергетической инфраструктуры. Нужно и дальше делать все для того, чтобы свести к минимуму риски негативного воздействия на окружающую среду, ведь от этого зависит здоровье миллионов людей", - отметил Медведев.
Он выразил уверенность в том, что участники конференции сформулируют конкретные предложения по решению "этих важнейших задач, которые стоят не только перед нефтегазовой отраслью, но и всей экономикой страны", а само мероприятие при этом будет способствовать укреплению международного взаимодействия и поможет объединить усилия с зарубежными коллегами и вместе выработать единые подходы в области экологии.
Конференция "Нефть и газ Сахалина" проводится более 20 лет. Первые мероприятия проходили в Лондоне, с 2007 года она устраивается в Южно-Сахалинске. В форуме принимают участие более 600 экспертов и представителей нефтегазовой отрасли из России, Японии, Китая, США и других стран.