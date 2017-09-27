Депутатов Заксобрания Приморья за прогулы лишат одной шестой зарплаты

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду приняли поправки в местное законодательство, устанавливающие штрафы за прогулы депутатами мероприятий приморского парламента. Теперь за отсутствие без уважительной причины на заседаниях Засобрания, комитетов и комиссий депутат, работающий на постоянной основе, заплатит до одной шестой части своей заработной платы.

"Если депутат будет прогуливать сессии Законодательного собрания, заседания комитетов, то он понесет финансовые потери. У депутата, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморского края, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание - одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы", - приводит пресс-служба приморского парламента слова председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Закособрания Дмитрия Новикова.

Не уточняется, какую конкретно сумму составит одна шестая часть заработной платы депутата. При этом отмечается, что решение о штрафах будет приниматься комитетом Заксобрания по регламенту и депутатской этике. В частности, будет принято во внимание нахождение депутатов в командировках, отпуске, работа в округе и другие причины.