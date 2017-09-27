Скончался старейший сотрудник астрономического института МГУ

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Астроном и популяризатор науки, старейший сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ Эдвард Кононович скончался во вторник в возрасте 85 лет.
"С прискорбием сообщаем, что 26 сентября 2017 года после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался старейший сотрудник ГАИШ Эдвард Владимирович Кононович", - говорится на сайте ГАИШ.
Как отмечается в сообщении, Кононович работал в ГАИШ с 1959 года, принимал участие в создании и долговременном руководстве Краснопресненской лабораторией института. Его научные интересы были связаны с солнечной физикой и с солнечно-земными связями. Ученый принимал участие в строительстве новых инструментов большинства обсерваторий СССР и СНГ, в 80-е годы он возглавил строительство совместного с чешскими астрономами горизонтального солнечного телескопа (HSFA) в Алма-Атинской экспедиции ГАИШ.
Кононович написал несколько книг, в том числе учебник по общей астрономии, который выдержал семь изданий и переводы на многие языки.