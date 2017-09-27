Военные собрали 600 тонн лома на острове Врангеля и завершили сезон

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по сбору металлолома на острове Врангеля, собрав за сезон 600 тонн лома. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"Всего в текущем сезоне собрано 600 тонн металлического лома, в том числе около 9 тыс. старых бочек. Загружено 60 двадцатифунтовых контейнеров. На сегодняшний день контейнеры на судне сторонней организации находятся в пути в Петропавловск-Камчатский. Сейчас военные экологи проводят консервацию оборудования и осуществляют разведку района будущих работ", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты оценивают объем работ в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. По итогам рекогносцировки будет определен план работ по очистке этих районов острова в 2018 году.

Работы по очистке острова запланированы до 2020 года.