На карте мира оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане не были нанесены Японские острова

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии обнаружило, что на карте мира на интернет-сайте оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не был отмечен Японский архипелаг, и потребовало срочно исправить ошибку. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"На этой карте, как мы убедились, не были обозначены Японские острова, - приводит его слова телеканал NHK. - Сегодня мы указали на это посольству Республики Корея в Токио и намерены следить за ситуацией". Сейчас, как сообщается, Японские острова на карте появились.

В то же время раздражение в Токио вызывают и другие моменты, связанные с картой мира на сайте оргкомитета Олимпиады. В соответствии с позицией официального Сеула Японское море названо там "Восточным морем". "Мы считаем это неприемлемым, выражаем свои протесты и требуем исправлений", - заявил в связи с этим на пресс-конференции генсек кабинета.

Сеул утверждает, что термин "Японское море" был искусственно навязан международному сообществу, поскольку название "Восточное море", по его мнению, появилось на некоторых картах значительно раньше. Токио резко протестует против такой позиции и уже долгие годы ведет по этому поводу острые дебаты с Южной Кореей.