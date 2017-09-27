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В США набирает популярность мобильное приложение, спасающее от очередей

Общество
27 сентября, 8:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Речь идет о сервисе, который позволит пользователям фактически нанимать других людей, чтобы те стояли в очереди за них и потом уступали свое место

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Команда разработчиков из Австралии выпустила мобильное приложение для смартфонов производства Apple и на базе Android, которое призвано помочь людям, не желающим томиться в очередях.

Речь идет о сервисе, который позволит пользователям фактически нанимать других людей, чтобы те стояли в очереди за них и потом уступали свое место. Пока такая функция доступна только для жителей и гостей Нью-Йорка.

Приложение под названием Placer работает по простому принципу. Турист хочет посетить городской музей, но желающих попасть туда очень много, а времени, как это часто бывает, мало. Через телефон на карте нужно указать конкретное место, время начала ожидания и выбрать "плэйсера" - человека, готового постоять в очереди. Приложение будет информировать пользователя по мере его приближения к конечной точке. "Клиенту" остается только успеть вовремя и поменяться с тем, кто держал для него место.

Стоимость услуги составляет приблизительно $25-30. Оказывать ее могут люди, зарегистрировавшиеся на специальном сайте. Обычным пользователям это не требуются, они могут войти в приложение через свои профили в соцсетях. "Плэйсеры" сами выставляют цену, исходя из своего рейтинга, погодных условий и района, где им приходится "нести вахту". Но вскоре приложение само станет информировать о том, какова приемлемая стоимость ожидания в том или ином месте.

Приложение пока работает в тестовом режиме, в случае успеха услуга станет доступна в других городах США и Европы. Однако, сами разработчики на своем сайте признают, что система может работать неидеально, так как многое здесь зависит от человеческого фактора. В первую очередь, объект посещения может не оправдать надежд человека, который оплатил не только входной билет, но и время, затраченное "плэйсером". Помимо этого, не везде можно применять схему с заменой человека в очереди, это может спровоцировать конфликт.

И, в конце концов, есть риск столкнуться с недобросовестным поведением того, кто обязался стоять в очереди. Авторы приложения обязуются возвращать средства, если они уже были списаны, "разбираясь с каждым таким случаем отдельно". Но компенсировать время, которое клиент хотел сэкономить, уже вряд ли получится.

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