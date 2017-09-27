Более 200 экспертов обсудят на Ямале меры противодействия псевдорелигиозным организациям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 200 экспертов из России, Канады, Германии, Италии и других стран разработают меры противодействия деструктивным и псевдорелигиозным организациям в рамках научной конференции, которая в среду начнет работу в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"ЯНАО выступит международной площадкой, на которой эксперты из России, Канады, Германии, Италии в период с 27 до 29 сентября займутся выработкой рекомендаций по противодействию деятельности деструктивных и псевдорелигиозных организаций, сект и культов. По итогам конференции будет принята итоговая резолюция с соответствующими рекомендациями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в научной конференции примут участие более 200 человек, представляющих Федеральное агентство по делам национальностей, РПЦ, Центр религиоведческих исследований св. Иринея Лионского, Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект, Федеральный научный центр психического здоровья, правозащитный центр Всемирного русского народного собора.

"Кроме того, в столицу Ямала прибыли иностранные эксперты: психолог, психотерапевт, президент Центра психологических исследований, доцент кафедры криминологии и психиатрии в Салентском университете (Италия) Луиджи Корвалья, религиовед, специалист в области сайентологии Джеральд Армстронг из Канады и другие", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Салехардской епархией и Региональным духовным управлением мусульман ЯНАО. "А в завершающий день конференции, 29 сентября, состоится рабочее совещание экспертов с психологами и специалистами, непосредственно осуществляющими деятельность в сфере воспитания молодежи", - отметили в пресс-службе.