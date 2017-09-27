Медведев: Иркутская область занимает особое место в экономическом развитии РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Иркутской области с 80-летием со дня образования региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте кабмина.

"У вашего края свое, особенное место в истории и экономическом развитии нашей страны. Многие поколения веками вкладывали свой труд и талант в освоение его природных богатств, поднимали здесь сельское хозяйство и промышленность. Жители области многое сделали для победы в Великой Отечественной войне. И очень важно, что вы храните память о подвигах своих земляков", - говорится, в частности, в телеграмме.

Премьер напомнил, что в послевоенные годы вся страна гордилась возведением гидроэлектростанций Ангарского каскада, ударной прокладкой БАМа, строительством Иркутского и Братского алюминиевых заводов. "Благодаря этому индустриальному рывку Восточная Сибирь сегодня - это крупнейший центр энергетики и энергоемких производств. В области развиваются и другие отрасли, создаются современные кластеры - фармацевтический, машиностроительный, нефтегазохимический, агропромышленный", - добавил он.

Кроме того, по словам Медведева, в регионе большое внимание уделяется развитию туризма. "Ведь здесь находится немало особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников. И конечно, жемчужина Сибири - уникальное озеро Байкал. Уверен, что ваше трудолюбие и любовь к родному краю будут и впредь служить залогом процветания Иркутской области", - добавил глава правительства.

Медведев пожелал жителям региона крепкого сибирского здоровья, благополучия и новых успехов.