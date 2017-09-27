РСТ просит Медведева о содействии в ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в финансировании полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа" до 15 октября. Сообщение об этом появилось в электронной газете РСТ в среду.

"Это позволит выполнить обязательства перед большинством туристов, оплативших авиабилеты. Размещение их в гостиницах и другие расходы на услуги, входящие в стоимость туров в период пребывания за рубежом, уже оплачены туроператорами. При этом, с учетом сроков выполнения рейсов и отсутствия свободных бортов, выполнение такого количества рейсов наиболее реально самолетами именно "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении союза.

В обращении содержится также просьба рассмотреть возможность принятия дополнительных мер повышения ответственности авиакомпаний по исполнению своих обязательств перед пассажирами, в том числе и чартерных рейсов.

"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах "застряли" 1,55 тыс. туристов - клиентов "ВИМ- Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 2,2 тыс. китайских туристов.

На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.