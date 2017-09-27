Патриарх Кирилл возглавил литургию в праздник Воздвижения Креста Господня в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля, передает корреспондент ТАСС с места события.

"На богослужение пришли несколько тысяч верующих, которые приехали из самых дальних районов области. Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, установили большой экран на территории кремля, на нем ведётся прямая трансляция. Богослужение будет идти 1,5-2 часа", - рассказал ТАСС настоятель храма отец Дионисий.

"Волнение внутри, для нашего города визит патриарха - важное событие. Я приехала из Красного яра (район в области), встала в половину четвертого утра, и ранним утром была уже в храме. Надеемся, что патриарх Кирилл даст своё благословение нам и нашему региону", - рассказала ТАСС прихожанка Людмила Кондратьва.

Воздвижение Животворящего Креста Господня - один из главных православных праздников, связан с обретением в Иерусалиме царицей Еленой главной христианской святыни - Креста, на котором был распят Иисус Христос. Из трех найденных под Голгофой деревянных крестов Крест Спасителя узнали по чудодейственной силе, оживившей человека.

Успенский собор (официальное название - собор Успения Пресвятой Богородицы) - крупнейший и один из старейших православных храмов (ему более 300 лет) России, расположен на территории Астраханского кремля, построенного во второй половине XVI века. Успенский собор с пятью главами является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Астраханскую область проходит с 26 по 27 сентября в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. В ходе визита предстоятель Русской православной церкви посетил ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии. В частности, освятил крест колокольни строящегося собора Живоначальной Троицы, а также место под строительство будущего храма святителя Николая Чудотворца на территории Каспийского института морского и речного транспорта. В среду глава РПЦ побывает также в храме Донской иконы Божией Матери на территории кадетского корпуса имени атамана И. Бирюкова.