Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл возглавил литургию в праздник Воздвижения Креста Господня в Астрахани

Общество
27 сентября, 9:24 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 27, сентября. /ТАСС

Воздвижение Животворящего Креста Господня - один из главных православных праздников

Поделиться
Материал из 1 страницы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля, передает корреспондент ТАСС с места события.

"На богослужение пришли несколько тысяч верующих, которые приехали из самых дальних районов области. Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, установили большой экран на территории кремля, на нем ведётся прямая трансляция. Богослужение будет идти 1,5-2 часа", - рассказал ТАСС настоятель храма отец Дионисий.

"Волнение внутри, для нашего города визит патриарха - важное событие. Я приехала из Красного яра (район в области), встала в половину четвертого утра, и ранним утром была уже в храме. Надеемся, что патриарх Кирилл даст своё благословение нам и нашему региону", - рассказала ТАСС прихожанка Людмила Кондратьва.

Воздвижение Животворящего Креста Господня - один из главных православных праздников, связан с обретением в Иерусалиме царицей Еленой главной христианской святыни - Креста, на котором был распят Иисус Христос. Из трех найденных под Голгофой деревянных крестов Крест Спасителя узнали по чудодейственной силе, оживившей человека.

Успенский собор (официальное название - собор Успения Пресвятой Богородицы) - крупнейший и один из старейших православных храмов (ему более 300 лет) России, расположен на территории Астраханского кремля, построенного во второй половине XVI века. Успенский собор с пятью главами является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Астраханскую область проходит с 26 по 27 сентября в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. В ходе визита предстоятель Русской православной церкви посетил ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии. В частности, освятил крест колокольни строящегося собора Живоначальной Троицы, а также место под строительство будущего храма святителя Николая Чудотворца на территории Каспийского института морского и речного транспорта. В среду глава РПЦ побывает также в храме Донской иконы Божией Матери на территории кадетского корпуса имени атамана И. Бирюкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
2
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
3
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
4
Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области
5
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвы
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама