В Приморье создадут штаб для координации работы народных дружин

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на очередном заседании приняли решение о создании краевого штаба по координации работы народных дружин, который будет обеспечивать взаимодействие дружинников с правоохранителями и органами местного самоуправления на местах для профилактики преступлений. Об этом сообщает пресс-служба приморского парламента.
"В целях взаимодействия народных дружин, которые работают в муниципалитетах региона, создается Приморский краевой штаб по координации деятельности этих дружин. Краевой штаб будет обеспечивать взаимодействие с государственными органами, в том числе с полицией, другими правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами ДНД [Добровольных народных дружин] в муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав штаба, помимо представителей органов власти, народных дружин и правоохранительных органов войдут также участники казачьих обществ и различных общественных объединений.
В Приморье уже действуют около ста народных дружин, к работе которых привлекаются свыше 1500 человек. Они помогают сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка на улицах городов и сел совместно с патрульно-постовой службой полиции. В рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения дружинники привлекаются для разъяснительной работы с автомобилистами.