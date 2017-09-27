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Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" будут совершаться по расписанию на следующей неделе

Общество
27 сентября, 9:59 дата обновления: 27 сентября, 10:40 UTC+3

Полностью ситуация с российским авиаперевозчиком будет решена во 3-4 октября

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Чартерные рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" на следующей неделе будут совершаться по расписанию, полностью ситуация с российским авиаперевозчиком, в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров, будет решена во 3-4 октября. Об этом сообщил в среду журналистам председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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По его словам, "Единая Россия" держит на контроле эту ситуацию, создана рабочая группа, которую возглавляет министр транспорта Максим Соколов, в нее также входят авиакомпании, "которые способны оказать помощь".

"На следующий неделе - вторник-среда (3-4 октября - прим. ТАСС) - этот вопрос будет решен полностью. Рейсы чартерные "ВИМ-Авиа" встанут в режим расписания на следующей неделе", - сообщил депутат.

"Мы сейчас изучаем проблему, почему это происходит, когда финансовый баланс компании положительный, а после этого происходят такие срывы рейсов. В первую (очередь - прим. ТАСС) мы ставим задачу вывезти около 40 тысяч людей из-за границы", - подчеркнул Москвичев.

Он считает, что необходимо "создать резервный фонд, фонд при Министерстве транспорта, чтобы министр мог в первую очередь обеспечить транспортировку пассажиров, а там, где пассажиры находятся в аэропортах более 4 часов, обеспечить питанием".

"Потому что это должно происходить, но когда у компаний нет денег, они даже не могут поставить питание. Также мы хотим выяснить, почему банки финансируют компании, которые показывают, что они финансово устойчивые, но на самом деле происходит обратное", - заявил парламентарий.

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