Путин: Орловская область внесла уникальный вклад в развитие науки и культуры страны

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с 80-летием региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля.
"Ваш край, подаривший Отечеству выдающихся писателей и поэтов, ученых и конструкторов, полководцев и дипломатов, внес поистине уникальный вклад в укрепление государства, развитие науки, культуры, общественной мысли. Отрадно, что традиции созидательного, творческого труда продолжает нынешнее поколение жителей региона", - говорится, в частности, в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что среди ключевых задач, стоящих перед регионом, - коренная модернизация агропромышленного комплекса, строительство новых, современных транспортных магистралей, совершенствование социальной сферы, повышение качества жизни людей.
"И конечно, самого ответственного отношения требуют вопросы, связанные с экологией, охраной природных богатств Орловщины", - добавил Путин.
Президент пожелал жителям Орловской области успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.