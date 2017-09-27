Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: Тамбовская область славится аграрным комплексом и традициями крестьянского труда

Общество
27 сентября, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Президент подчеркнул, что регион обладает "значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля.

"Тамбовская область обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей. Здесь создается современная промышленная, транспортная инфраструктура, работают исследовательские, образовательные, просветительские учреждения. И конечно, регион славится развитым аграрным комплексом, традициями крестьянского труда, по-хозяйски рачительного отношения к земле", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что жители региона по праву могут гордиться именами выдающихся земляков, которые внесли большой созидательный вклад в укрепление государства, развитие отечественной науки, культуры, литературы.

"Важно, что вы бережно храните богатое историческое, творческое, духовное наследие своих отцов и дедов, уверенно смотрите в будущее, содействуете решению востребованных общенациональных задач", - добавил он.

Президент пожелал жителям Тамбовской области успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама