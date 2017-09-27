Путин: Тамбовская область славится аграрным комплексом и традициями крестьянского труда

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля.

"Тамбовская область обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей. Здесь создается современная промышленная, транспортная инфраструктура, работают исследовательские, образовательные, просветительские учреждения. И конечно, регион славится развитым аграрным комплексом, традициями крестьянского труда, по-хозяйски рачительного отношения к земле", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что жители региона по праву могут гордиться именами выдающихся земляков, которые внесли большой созидательный вклад в укрепление государства, развитие отечественной науки, культуры, литературы.

"Важно, что вы бережно храните богатое историческое, творческое, духовное наследие своих отцов и дедов, уверенно смотрите в будущее, содействуете решению востребованных общенациональных задач", - добавил он.

Президент пожелал жителям Тамбовской области успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.