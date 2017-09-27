Путин: Тамбовская область славится аграрным комплексом и традициями крестьянского труда

Росприроднадзор проведет пересчет содержания сероводорода на полигоне "Кучино"Общество 27 сентября, 11:25
"Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена" будут схожи подсветкой фасадаСпорт 27 сентября, 11:21
Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. ВидеотрансляцияОбщество 27 сентября, 11:20
Взрывы складов боеприпасов на Украине. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 11:20
Матыцин: отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к УниверсиадеСпорт 27 сентября, 11:07
Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе спортивных общественных проектовНовости партнеров 27 сентября, 10:57
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсиюМеждународная панорама 27 сентября, 10:55
Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в КитаеСпорт 27 сентября, 10:54
Глава Минобрнауки: в школе целесообразно изучать один иностранный языкОбщество 27 сентября, 10:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля.
"Тамбовская область обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей. Здесь создается современная промышленная, транспортная инфраструктура, работают исследовательские, образовательные, просветительские учреждения. И конечно, регион славится развитым аграрным комплексом, традициями крестьянского труда, по-хозяйски рачительного отношения к земле", - отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что жители региона по праву могут гордиться именами выдающихся земляков, которые внесли большой созидательный вклад в укрепление государства, развитие отечественной науки, культуры, литературы.
"Важно, что вы бережно храните богатое историческое, творческое, духовное наследие своих отцов и дедов, уверенно смотрите в будущее, содействуете решению востребованных общенациональных задач", - добавил он.
Президент пожелал жителям Тамбовской области успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.