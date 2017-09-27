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Глава Минобрнауки: в школе целесообразно изучать один иностранный язык

Общество
27 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Школы могут предоставить возможность изучения дополнительного иностранного языка, если есть такие возможности, отметила министр

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что в школе целесообразно изучать один иностранный язык, в особенности английский.

Такое мнение министр высказала в интервью телеканалу RT.

"Я считаю, что лучше знать один иностранный язык", - сказала она. "Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их. Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский - это язык международного общения на сегодняшний день", - добавила Васильева, отметив, что большая часть научных статей пишется на английском языке, поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, российским ученым необходимо его знание.

При этом министр подчеркнула, что школа может предоставить школьникам возможность изучения дополнительного иностранного языка, если для этого есть возможности. "Если школа может это взять на себя, в этом ничего страшного, это только приветствуется, если ребенок может учить второй язык: есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности", - сказала она.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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