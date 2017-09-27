Росприроднадзор проведет пересчет содержания сероводорода на полигоне "Кучино"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора установят окончательный уровень содержания сероводорода в воздухе на закрытом мусорном полигоне "Кучино" в городском округе Балашиха Московской области после анализа нескольких проб в разных точках объекта по специальной методике, которая включает в себя более 10 формул. Об этом журналистам рассказал начальник отдела регулирования обращения с отходами Росприроднадзора Михаил Качнов.

"Превышение было обнаружено. Но его величина (будет определена - прим. ТАСС) после более детального изучения и после непосредственного пересчета", - сказал он, комментируя результаты анализов на содержание сероводорода в воздухе над полигоном.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обнаружил в пробах от 12 сентября на полигоне "Кучино" 5 мг/м3 сероводорода. Об этом стало известно из письма учреждения в адрес Министерства экологии и природопользования Московской области, которое распространили пользователи социальных сетей. Его подлинность подтвердили в Росприроднадзоре. В этом письме в предложении о количестве сероводорода в воздухе на полигоне в скобках указана норма предельно допустимой концентрации вещества (ПДК) - 0,008 мг/м3. То есть при прямом пересчете на этот ПДК на "Кучино" было 625-кратное превышение.

Не та ПДК

Норма ПДК 0,008 мг/м3 установлена для воздуха населенных мест, согласно утвержденным гигиеническим нормативам (ГН2.1.6.1338-03), рассказали в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.

"Тело полигона не может считаться населенным местом. Он относится к объектам 2 класса опасности, для которых предусмотрена санитарно-защитная зона 500 метров", - добавили в пресс-службе. При этом 5мг/м3 укладывается в нормы содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны - 10мг/м3, отметили в муниципалитете.

На вопрос ТАСС, зачем Росприроднадзор привел норму ПДК для жилых зон в данных о пробах на полигоне, Качнов отметил, что возникло "недопонимание" из-за предоставления "избыточной информации".

"Специалист подготовил [письмо] для человека, который знает, как осуществляется пересчет и как принимаются эти значения. Произошло недопонимание", - сказал он.

"Говорить об угрозе жизни и здоровья людей можно только в том случае, если эти показатели (ПДК по сероводороду - прим. ТАСС) превышены на границе санитарно-защитной зоны", - рассказал журналистам первый замминистра экологии Подмосковья Павел Кириллов.

Экологи делали замеры воздуха на границе полигона "Кучино" 7 и 9 сентября, в обоих случаях превышения не было обнаружено, напомнили в администрации городского округа.

"Те показатели, которые были зафиксированы на теле полигона, соответствуют проекту (эксплуатации объекта - прим. ТАСС), который был ранее утвержден Росприроднадзором. На границе санитарно-защитной зоны происходит рассеивание загрязняющих веществ. Для этого она и устанавливается, чтобы вещества рассеивались", - добавил Кириллов.

Источник запаха

Росприроднадзор проверил состав выбросов с полигона "Кучино" в рамках экологического расследования источников неприятных запахов, на которые во второй половине августа 2017 года стали жаловаться жители Юго-Востока столичного региона - Косино-Ухтомского района, Капотни, Курьянова, Косина, Балашихи и Реутова.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, чтобы определить источники, власти создали 8 сентября межрегиональный штаб для экологического расследования. В него вошли представители Министерства экологии Московской области, департамента экологии и природопользования Москвы и департамента Росприроднадзора по ЦФО.

В рамках этого расследования Минэкологии Подмосковья и Росприроднадзор в общей сложности намеревались проверить около 40 предприятий столичного региона.

"На сегодняшний день определены основные "подозреваемые" по источнику запаха", - сказал Юров. Согласно материалам Росприроднадзора, под проверки попали Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала", мусоросжигательный завод № 4 ГУП "Экотехпром", пункт сортировки отходов ООО "УК "Кусор", ООО "ПК "Вторалюминпродукт", Московский НПЗ и мусорные полигоны ТБО "Кучино" и "Торбеево".

Проверки должны быть завершены до конца сентября 2017 года.