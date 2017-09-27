МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте правительства РФ.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воспитателя и дошкольного работника. Ваша работа требует не только педагогического таланта и ответственности, но и особых душевных качеств: мудрости, терпения и доброты. От того, кто и как воспитывает малышей, зависит не только их детство, но и вся дальнейшая жизнь", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что именно благодаря этим педагогам дети начинают познавать мир, учатся жить в коллективе, дружить и помогать друг другу.

"Сейчас у нас в стране растет рождаемость, детей становится больше. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы у родителей была возможность отдать малышей в современные и комфортные детские садики. В такие дошкольные учреждения, где трудятся люди, которые преданы своему призванию и искренне любят детей," - добавил он.

В заключение премьер поблагодарил воспитателей и дошкольных работников за непростой труд и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.