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Тринадцать новых детских садов, рассчитанных на 2,5 тыс. мест, построят в ЯНАО

Общество
27 сентября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Всего с 2010 года за счет разных источников в регионе построено 34 детских сада на 6255 мест

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тринадцать новых детских садов, рассчитанных на более чем 2,5 тыс. мест построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сегодня в арктическом регионе строят и проектируют еще 13 детских садов на 2570 мест. В том числе восемь садиков возводятся в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО, четыре детских сада - за счет средств частных инвесторов, и один - за счет средств местного бюджета", - говорится в сообщении.

По данным окружного департамента образования, в настоящее время на Ямале работают 172 муниципальных детских сада, восемь садов ПАО "Газпром", два частных детских сада, а также 32 школы, которые реализуют дошкольные образовательные программы.

"В учреждениях трудятся более четырех тысяч педагогических работников, из которых свыше трех тысяч - воспитатели. Все они обучают, присматривают и ухаживают более чем за 37 тысячами маленьких ямальцев в возрасте до семи лет", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что всего с 2010 года за счет разных источников в регионе построено 34 детских сада на 6255 мест. С начала 2017 года в округе разрешение на ввод получили шесть детских дошкольных учреждений.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года в Новом Уренгое, который является крупнейшим городом в автономном округе, начали строить первый на Ямале детсад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Это совместный проект Ямала, администрации Нового Уренгоя и Объединения международного взаимопонимания (Германия), реализуемый при участии и грантовой поддержке немецкой нефтегазодобывающей компании Wintershall Holding GmbH. Учреждение планируется открыть в 2019 году.

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