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Медведев: Тамбовский край - один из лидеров по производству продуктов здорового питания

Общество
27 сентября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Премьер поздравил жителей области с 80-летием региона и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием со дня образования региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте кабмина.

"Тамбовская область - настоящая житница центральной части страны. Самый экологически чистый регион, входящий в число лидеров по производству продуктов для здорового питания. У вас реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся индустриальные парки, создаются новые высокопроизводительные рабочие места, активно идет развитие туристско-рекреационных кластеров. Здесь есть что посмотреть - красивая природа, исторические города, музеи, храмы и монастыри, дворянские усадьбы", - отметил премьер.

Медведев также подчеркнул, что у Тамбовского края богатая история и замечательные культурные традиции.

"Среди ваших выдающихся земляков поэты Гавриил Державин и Евгений Баратынский, биолог-селекционер Иван Мичурин, изобретатель Александр Лодыгин, дипломат Георгий Чичерин, писатель Алексей Новиков-Прибой, художник Александр Герасимов. Здесь создавали свои музыкальные произведения Петр Чайковский и Сергей Рахманинов", - напомнил глава правительства.

Премьер пожелал жителям Тамбовской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

"А вашему любимому краю - процветания", - добавил Медведев.

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