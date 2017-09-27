РПЦ установила около 300 стендов с цитатами Николая II и его супруги по всей Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) установила порядка 300 билбордов с изображениями царя Николая II и его супруги Александры Федоровны во всех административных округах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Ранее РПЦ заявила о запуске проекта Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви". На плакаты нанесены цитаты из личной переписки царственных особ, посвященные любви, браку и семейному счастью. Это фразы из личного дневника императрицы и ее писем к супругу.

"Триста поверхностей во всех районах и административных округах Москвы", - сказал сотрудник Синодального отдела.

Собеседник агентства также отметил, что проект никак не связан с предстоящей премьерой фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.