Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ установила около 300 стендов с цитатами Николая II и его супруги по всей Москве

Общество
27 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Цитаты, посвященные любви и браку, взяты из личной переписки царственных особ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) установила порядка 300 билбордов с изображениями царя Николая II и его супруги Александры Федоровны во всех административных округах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Ранее РПЦ заявила о запуске проекта Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви". На плакаты нанесены цитаты из личной переписки царственных особ, посвященные любви, браку и семейному счастью. Это фразы из личного дневника императрицы и ее писем к супругу.

"Триста поверхностей во всех районах и административных округах Москвы", - сказал сотрудник Синодального отдела.

Собеседник агентства также отметил, что проект никак не связан с предстоящей премьерой фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама