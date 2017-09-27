Тамбовская область будет отмечать 80-летний юбилей в течение трех месяцев

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Тамбовская область празднует 80-летие со дня основания, программа юбилейных мероприятий рассчитана на три месяца. Старт юбилейным торжествам дан в среду на главной площади Тамбова. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Наталия Парамонова.
"Дан старт юбилейным торжествам в честь 80-летия Тамбовской области. На главной площади первые лица региона подняли государственный флаг России и флаг Тамбовской области, торжественным маршем прошли подразделения гарнизона, Росгвардии, регионального управления МЧС. В течение трех месяцев в рамках юбилея пройдут более 500 общественных, культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий", - сказала Парамонова.
По ее словам, в школах запланированы единые уроки к 80-летию Тамбовской области, в районах будут поздравлять 80-летних жителей - ровесников образования региона, организуют юбилейные ярмарки, поэтические вечера, пешеходные экскурсии, велопробеги, мотокроссы, народные гуляния, краеведческие чтения, фотовыставки, фестивали хоровой музыки и авторской песни.
В среду пройдет торжественное собрание с вручением государственных наград РФ и юбилейных медалей "80 лет Тамбовской области", на сайте обладминистрации организована онлайн трансляция праздничных мероприятий.
"Также в честь юбилея региона сегодня проводят дни открытых дверей Тамбовская картинная галерея, краеведческий музей, музейный комплекс "Усадьба Асеевых", пожарно-спасательный центр. В музейно-выставочном центре пройдут тематические экскурсии, рассказывающие об истории Тамбовского края в годы Великой Отечественной войны и ее вкладе в разгром фашистов", - добавила Парамонова.
Город-крепость Тамбов построен в 1636 году для защиты рубежей юга России от набегов татар, наместничество создано на тамбовских землях в 1779 году (наиболее известным ее наместником был русский поэт Гавриил Державин), губерния образована в 1796 году и без изменений существовала до 1928 года, пока в 27 сентября 1937 года не появилась Тамбовская область.
На территории области проживают более 1 миллиона человек, работают более 1,7 тыс. промышленных предприятий, в 2016 году объем промышленного производства составил 151,8 млрд рублей. В АПК реализуется 19 масштабных проектов, в 2016 году в них инвестирован 31 млрд рублей, объем строительных работ в регионе в 2016 году составил 32,9 млрд рублей.