Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тамбовская область будет отмечать 80-летний юбилей в течение трех месяцев

Общество
27 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В рамках юбилея в регионе пройдут более 500 общественных, культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Тамбовская область празднует 80-летие со дня основания, программа юбилейных мероприятий рассчитана на три месяца. Старт юбилейным торжествам дан в среду на главной площади Тамбова. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Наталия Парамонова.

"Дан старт юбилейным торжествам в честь 80-летия Тамбовской области. На главной площади первые лица региона подняли государственный флаг России и флаг Тамбовской области, торжественным маршем прошли подразделения гарнизона, Росгвардии, регионального управления МЧС. В течение трех месяцев в рамках юбилея пройдут более 500 общественных, культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий", - сказала Парамонова.

По ее словам, в школах запланированы единые уроки к 80-летию Тамбовской области, в районах будут поздравлять 80-летних жителей - ровесников образования региона, организуют юбилейные ярмарки, поэтические вечера, пешеходные экскурсии, велопробеги, мотокроссы, народные гуляния, краеведческие чтения, фотовыставки, фестивали хоровой музыки и авторской песни.

В среду пройдет торжественное собрание с вручением государственных наград РФ и юбилейных медалей "80 лет Тамбовской области", на сайте обладминистрации организована онлайн трансляция праздничных мероприятий.

"Также в честь юбилея региона сегодня проводят дни открытых дверей Тамбовская картинная галерея, краеведческий музей, музейный комплекс "Усадьба Асеевых", пожарно-спасательный центр. В музейно-выставочном центре пройдут тематические экскурсии, рассказывающие об истории Тамбовского края в годы Великой Отечественной войны и ее вкладе в разгром фашистов", - добавила Парамонова.

О регионе

Город-крепость Тамбов построен в 1636 году для защиты рубежей юга России от набегов татар, наместничество создано на тамбовских землях в 1779 году (наиболее известным ее наместником был русский поэт Гавриил Державин), губерния образована в 1796 году и без изменений существовала до 1928 года, пока в 27 сентября 1937 года не появилась Тамбовская область.

На территории области проживают более 1 миллиона человек, работают более 1,7 тыс. промышленных предприятий, в 2016 году объем промышленного производства составил 151,8 млрд рублей. В АПК реализуется 19 масштабных проектов, в 2016 году в них инвестирован 31 млрд рублей, объем строительных работ в регионе в 2016 году составил 32,9 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама