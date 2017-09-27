Клименко: Дурову рано или поздно придется сотрудничать с государством

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями - не только в России, но и за рубежом, считает советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

"Я уверен, что ситуация, как она сейчас есть, может и несколько лет продлиться, но рано или поздно он вынужден будет сотрудничать и институализироваться и в России, и в других государствах", - сказал журналистам Клименко.

Он подчеркнул, что говорил это и ранее, и отказ Дурова сотрудничать с государством может привести к потере рынка.

Ранее Дуров сообщил на своей странице "ВКонтакте", что из-за невыполнения "закона Яровой" ФСБ РФ составляет на Telegram административные протоколы. Комментарием ФСБ по этому вопросу ТАСС пока не располагает.

Кроме того, прокуратура Ирана завела на Дурова уголовное дело. Выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.

Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов.