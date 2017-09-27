Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 300 сайтов за год удалили информацию о "зацепинге"

Общество
27 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В Роскомнадзоре добавили, что два сайта заблокированы в связи с неудалением запрещенной информации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество сайтов и сообществ в интернете, удаливших информацию о "зацепинге", с сентября 2016 года составило более 300. Об этом в среду сообщается на сайте Роскомнадзора.

"На страницах сайтов размещались материалы, пропагандирующие проезд на ж/д транспорте запрещенным способом, на непредназначенных для проезда частях подвижного состава. По требованию Роскомнадзора вся информация, посвященная "зацепингу", удаляется администрацией сайтов на основании экспертных заключений Роспотребнадзора и судебных решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что два сайта заблокированы в связи с неудалением запрещенной информации, провайдерам хостинга 90 страниц сайтов направлены уведомления с требованием ограничить доступ к такой информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
4
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама