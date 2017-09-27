Более 300 сайтов за год удалили информацию о "зацепинге"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество сайтов и сообществ в интернете, удаливших информацию о "зацепинге", с сентября 2016 года составило более 300. Об этом в среду сообщается на сайте Роскомнадзора.

"На страницах сайтов размещались материалы, пропагандирующие проезд на ж/д транспорте запрещенным способом, на непредназначенных для проезда частях подвижного состава. По требованию Роскомнадзора вся информация, посвященная "зацепингу", удаляется администрацией сайтов на основании экспертных заключений Роспотребнадзора и судебных решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что два сайта заблокированы в связи с неудалением запрещенной информации, провайдерам хостинга 90 страниц сайтов направлены уведомления с требованием ограничить доступ к такой информации.