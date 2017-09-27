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В Москве снова побит абсолютный рекорд сентября по высокому атмосферному давлению

Общество
27 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 27 сентября./ТАСС

В среду в столице зафиксировано давление 767,2 мм ртутного столба

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МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Московская погода обновила абсолютный рекорд месяца по высокому атмосферному давлению. Об этом сообщили в Московском метеобюро.

"В среду, 27 сентября, на метеостанции ВДНХ зафиксировано давление 767,2 мм ртутного столба, что является самым высоким показателем для сентября в истории метеонаблюдений", - отметил представитель метеослужбы.

Атмосферное давление  достигает рекордно высоких значений в столице третий день подряд. Ранее пиковые значения были обновлены в понедельник и вторник. Прежние рекорды были зафиксированы в 1973 году.

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