В Москве снова побит абсолютный рекорд сентября по высокому атмосферному давлению

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Московская погода обновила абсолютный рекорд месяца по высокому атмосферному давлению. Об этом сообщили в Московском метеобюро.

"В среду, 27 сентября, на метеостанции ВДНХ зафиксировано давление 767,2 мм ртутного столба, что является самым высоким показателем для сентября в истории метеонаблюдений", - отметил представитель метеослужбы.

Атмосферное давление достигает рекордно высоких значений в столице третий день подряд. Ранее пиковые значения были обновлены в понедельник и вторник. Прежние рекорды были зафиксированы в 1973 году.