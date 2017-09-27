Васильева назвала "страшной" проблему с износом школьных зданий в регионах

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проблема с износом школьных зданий - одна из самых страшных в сфере образования. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
"На сегодняшний день у нас страшная проблема с износом школьных зданий зданий", - сказала министр.
По ее словам, существует необходимость серьезного инфраструктурного обновления. "Физический износ школьных зданий, построенных 40-50 лет назад, - основная проблема практически всех регионов России", - отметила Васильева
Она добавила, что, начиная с 2017 года, задача строительства школ решается в рамках приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников".
"В текущем году регионам были перечислены субсидии общим объемом 25 млрд рублей. Таким образом, за счет федерального бюджета, а также региональных программ 1 сентября 2017 года уже открылись 76 новых школ, а до конца года будут открыты еще 94. В них сможет обучаться почти 100 тыс. человек", - уточнила министр.