Васильева: брать деньги за уроки русского и математики в школах - преступление

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Школы, которые берут деньги за уроки по русскому языку и математике, совершают преступление, заявила в среду глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
"Недавно я видела договор одной из школ Московской области, где ученикам 6-го класса вменяется дополнительное платное занятие по часу по русскому языку и математике. Это преступление. И с этим надо бороться", - сказала Васильева. По ее словам, из этого можно выйти только при помощи жесткой вертикали управления образования.
"Моя позиция очень жесткая: никаких платных услуг, даже покупки мыла и занавесок, быть не может", - подчеркнула глава Минобрнауки.