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МЧС РФ сформировало 69-ю автоколонну с помощью для Донбасса, она отправится 28 сентября

Общество
27 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Жители Донбасса получат свыше 400 тонн гуманитарной помощи

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса сформирована и готова к отправке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России завершило формирование 69-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины", - сказал собеседник агентства.

Автомобили привезут жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество. Колонна, как обычно, проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр и пограничный контроль.

С августа 2014 года 68 автоколонн МЧС России успешно доставили в Донбасс уже более 70 тыс. тонн гуманитарных грузов, что позволило избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

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