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"Яндекс" разработает виртуальных помощников для детей по мотивам мультфильмов

Общество
27 сентября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что персонажи из мультипликации будут виртуализироваться, так что у каждого "будет возможность пообщаться со своими любимыми кино- или мультипликационными героями"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" совместно с компанией "Рики" разработает два персональных виртуальных помощника для детей по мотивам мультипликационных фильмов. Об этом в среду рассказал директор по маркетингу компании Дмитрий Степанов.

"Мы 10 октября представляем нашего виртуального помощника "Алису" - это персональный ассистент, с котором вы можете пообщаться либо голосом, либо переписываться, он понимает человеческую речь, умеет отвечать на вопросы. Его можно попросить поставить музыку. Сейчас мы разрабатываем визуальное представление этого помощника", - рассказал он.

По его мнению, персонажи из мультипликации будут виртуализироваться, так что у каждого "будет возможность пообщаться со своими любимыми кино- или мультипликационными героями".

Также Степанов рассказал о другом виртуальном помощнике - герое известного мультсериала "Смешарики".

"В дополнении к Алисе мы сейчас разрабатываем совместно с "Рики" персонажа Крош, с которым можно будет пообщаться, который будет говорить узнаваемым голосом, шутить", - сообщил он. - Я уверен, что сбудется мечта большого количества детей: не только смотреть и фантазировать, но и буквально общаться с любимым героем".

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