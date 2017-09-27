"Яндекс" разработает виртуальных помощников для детей по мотивам мультфильмов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" совместно с компанией "Рики" разработает два персональных виртуальных помощника для детей по мотивам мультипликационных фильмов. Об этом в среду рассказал директор по маркетингу компании Дмитрий Степанов.
"Мы 10 октября представляем нашего виртуального помощника "Алису" - это персональный ассистент, с котором вы можете пообщаться либо голосом, либо переписываться, он понимает человеческую речь, умеет отвечать на вопросы. Его можно попросить поставить музыку. Сейчас мы разрабатываем визуальное представление этого помощника", - рассказал он.
По его мнению, персонажи из мультипликации будут виртуализироваться, так что у каждого "будет возможность пообщаться со своими любимыми кино- или мультипликационными героями".
Также Степанов рассказал о другом виртуальном помощнике - герое известного мультсериала "Смешарики".
"В дополнении к Алисе мы сейчас разрабатываем совместно с "Рики" персонажа Крош, с которым можно будет пообщаться, который будет говорить узнаваемым голосом, шутить", - сообщил он. - Я уверен, что сбудется мечта большого количества детей: не только смотреть и фантазировать, но и буквально общаться с любимым героем".