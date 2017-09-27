В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки может создать возможность бесплатного получения второго высшего образования, но необходимо определить, кто сможет этим пользоваться.

Об этом в среду сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

"С точки зрения осознания вашего предложения, я стою целиком и полностью за", - сказала министр, комментируя обращение одного из депутатов Госдумы.

Она подчеркнула, что должна быть очень быть четкая экспертная оценка, кто может получить второе высшее образование бесплатно. "[Такую возможность нужно] предоставить в небольшом количестве. Может быть, математикам, физикам, инженерам и т.д.", - сказала отметила Васильева.

По ее словам, систему можно создать совместными усилиями отраслевых министерств и комитетов. "Но, я сделаю упор, - для очень узкой аудитории, для необходимых стране людей. Потребуется много уточнений", - сказала глава Минобрнауки.