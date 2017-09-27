Васильева: в школьных классах должно учиться 12-14 человек

Емельяненко: спортсмены-единоборцы не должны применять навыки, кроме случаев самообороныСпорт 27 сентября, 16:03
РФ и ЕС возобновили диалог по гражданскому обществу, замороженный в 2014 годуПолитика 27 сентября, 15:48
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку УмароваПроисшествия 27 сентября, 15:43
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружияПолитика 27 сентября, 15:33
Федор Емельяненко открыл школу единоборств в ПодмосковьеСпорт 27 сентября, 15:32
Роман "Матильда. Тайна дома Романовых" по сценарию Алексея Учителя выйдет 5 октябряКультура 27 сентября, 15:28
Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спортуСпорт 27 сентября, 15:25
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружияПолитика 27 сентября, 15:20
"Швабе" внедрил передовые технологии в литейное производствоНовости партнеров 27 сентября, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 12-14 человек должно учиться в школьных классах. Такое мнение в среду выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
В ходе обсуждений депутатами был поднят вопрос о численности учеников в школьном классе.
"12-14 [человек в классе] - это, конечно, идеал, к которому нужно стремиться... Конечно, хотелось бы, чтобы учитель работал в классе по 12-14, 15 человек максимум", - сказала Васильева.
Она напомнила, что в России реализуется программа по строительству новых школ, однако пока закрыть проблему со второй и третьей сменами не удалось.
"Единственное, что мы выдерживаем, стараемся выдерживать при преподавании языков. Потому что невозможно преподавать язык, когда у тебя в классе сидит такое количество людей, это просто неэффективно", - заключила министр.