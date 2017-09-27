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Васильева: в школьных классах должно учиться 12-14 человек

Общество
27 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Глава Минобрнауки напомнила, что реализуется программа по строительству новых школ, но пока закрыть проблему со второй и третьей сменами не удалось

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 12-14 человек должно учиться в школьных классах. Такое мнение в среду выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

В ходе обсуждений депутатами был поднят вопрос о численности учеников в школьном классе.

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"12-14 [человек в классе] - это, конечно, идеал, к которому нужно стремиться... Конечно, хотелось бы, чтобы учитель работал в классе по 12-14, 15 человек максимум", - сказала Васильева.

Она напомнила, что в России реализуется программа по строительству новых школ, однако пока закрыть проблему со второй и третьей сменами не удалось.

"Единственное, что мы выдерживаем, стараемся выдерживать при преподавании языков. Потому что невозможно преподавать язык, когда у тебя в классе сидит такое количество людей, это просто неэффективно", - заключила министр.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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