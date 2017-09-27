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Более 50 волонтеров из Татарстана будут работать на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Общество
27 сентября, 15:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, сентября. /ТАСС

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 18 по 23 августа

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КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Пятьдесят четыре волонтера из Татарстана поедут в составе российской делегации на мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года. Об этом сообщил в среду департамент медиа и коммуникаций АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (Казань).

"Меньше двух недель остается до начала стажировки волонтеров WorldSkills Kazan 2019 на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года. 54 добровольных помощника вошли в состав российской делегации, они будут представлять волонтерское движение Kazan Volunteers на мировом уровне", - пояснили в департаменте.

42 человека будут волонтерами на соревновательных площадках (Skill Competition Assistants) и 12 человек задействуют по сервисным направлениям, включая позиции "Протокол", "Гиды", "Взаимодействие с партнерами", "Медиа", "Аккредитация" и другие.

По данным дирекции спортивных и социальных проектов, волонтеры-участники стажировки на днях прошли финальный этап подготовки, добровольцам рассказали об истории чемпионата и ознакомили с его программой.

По словам заместителя генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Эмиля Губайдуллина, мировой чемпионат в Абу-Даби для казанской команды - это фактически последняя возможность поучиться перед 2019 годом. "После октября все внимание будет сфокусировано на нас, и наша задача - в очередной раз показать страну, республику и город с лучшей стороны и продемонстрировать наши гостеприимство и профессионализм", - добавил он.

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 18 по 23 августа. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

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