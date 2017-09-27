Митрополит Иларион обсудил с папой римским ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Волоколамский Иларион провел встречу с папой римским Франциском, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также другие вопросы сотрудничества, сообщает в среду пресс-служба ОВЦС.

"Митрополит Иларион обратил внимание собеседника на ситуацию на Украине, где на рассмотрение Верховной рады предложено три законопроекта, каждый из которых направлен на дискриминацию канонической Украинской православной церкви. Как подчеркнул председатель ОВЦС, Украинская православная церковь обладает статусом самоуправления в составе Московского патриархата, является независимой в административном отношении, но сохраняет молитвенную связь со всей полнотой Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

По мнению митрополита, законопроекты направлены на то, чтобы "объявить Украинскую православную церковь не национальной церковью Украины, каковой она является, объединяя большинство православных верующих страны, а иностранной религиозной организаций, чья деятельность требует особого согласования с властями".

Стороны обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, речь зашла о восстановлении сирийских храмов и монастырей. "После окончания антитеррористической операции в Сирии предстоит огромная работа по восстановлению разрушенных храмов и монастырей, а также по созданию условий для возвращения беженцев в родные дома. В деле оказания гуманитарной помощи христианам Сирии Православная церковь и Католическая церковь могут объединить свои усилия. В частности, православные и католики работают над составлением полного списка разрушенных или поврежденных в ходе войны храмов и монастырей Сирии", - отметили в ОВЦС.

Митрополит Иларион и папа Франциск коснулись и других вопросов практического взаимодействия, в частности, культурного и студенческого обмена, а также результатов заседания Координационного комитета Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-католической церковью, прошедшего в Греции в сентябре. Кроме того, стороны обсудили итоги официального визита в Россию государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин посетил Россию с официальным визитом в августе 2017 года. В рамках своего визита он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На них были затронуты вопросы сотрудничества между Россией и Ватиканом, а также взаимодействия Русской православной и Римско-католической церквей.