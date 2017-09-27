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Матвиенко возложила ответственность на регионы за срыв сроков ввода перинатальных центров

Общество
27 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Регионы разделяют ответственность за срыв сроков ввода перинатальных центров, строящихся Ростехом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду.

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Ранее госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране. Уже построены и открыты пять объектов, до конца года будут введены в строй еще 10 перинатальных центров. Глава Ростеха Сергей Чемезов, отвечая на вопрос сенатора от Смоленской области Людмилы Козловой о задержке строительства перинатального центра в Смоленске, отметил, что отставание от графика в некоторых регионах связано недобросовестностью подрядчиков, а также с проблемами со стороны местных властей: строительство задерживается из-за бюрократических процедур, связанных с оформлением земли, договорных и финансовых документов.

"В ряде регионов, включая Смоленскую область, Ростех столкнулся с проблемой недобросовестности подрядчиков по строительству и с задержкой с выделением земельных участков. В Смоленске перинатальный центр начали строить только в начале 2016 года, так как земельный участок был обременен строениями и инженерными сетями. Это тормозило работу подрядчиков на объекте. Для скорейшего завершения строительства в проблемных регионах Ростехом также принято решение о дополнительном выделении 1,7 млрд рублей из собственного антикризисного фонда", - сказал глава госкорпорации.

Спикер Совфеда поддержала Чемезова, призвав регионы, где есть проблемные вопросы, активнее взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями Ростеха для скорейшего ввода объектов. "С таким же пристрастием надо пытать региональные органы власти, они несут не меньшую ответственность за ввод перинатальных центров. Там, где региональная команда работает эффективно, быстро землю выделяют, согласование проходит и так далее. Процесс идет объективно лучше", - сказала Матвиенко.

По словам Чемезова, в ближайшее время ожидается ввод объектов в Пензе и Якутске, в завершающей стадии строительства находятся еще восемь центров. Среди проблемных городов Ростех называет Псков, Гатчину и Петрозаводск.

Строительство сети перинатальных центров ведется по программе, утвержденной правительством в декабре 2013 года; ее цель - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности. Программа предусматривает строительство в течение 2013-2016 годов 32 региональных перинатальных центров в 30 наиболее остро нуждающихся в них регионах. Участниками программы являются Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), органы исполнительной власти субъектов РФ и Ростех, который определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 клиник по всей стране. Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и ФОМС.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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