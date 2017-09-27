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АСИ: почти 50 регионов присоединились к проекту "Россия в Этномире"

Общество
27 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По словам главы АСИ, проект способствует развитию межкультурного диалога и доверия в российском обществе, популяризации семейного и молодежного отдыха внутри России

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проект "Россия в Этномире" привлек к участию уже 47 регионов - их представители подписали соглашения о создании своих домов-павильонов на территории культурно-образовательного центра в Калужской области.

"К реализации проекта уже подключились 47 субъектов РФ. Мы хотим, чтобы "Этномир" стал своеобразным ВДНХ российских регионов. Чтобы у каждого человека, посетившего "Этномир", была возможность совершить путешествие по всем регионам России в одном месте, ознакомиться с богатой культурой, историей, традициями и ценностями нашей необъятной страны", - привела в среду пресс-служба Агентства стратегических инициатив слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

"Этномир" передаст регионам, подписавшим соглашение о создании домов-павильонов на территории культурно-образовательного центра в Калужской области, земельные участки, где планируется разместить постоянно действующие выставочные павильоны регионов России, раскрывающие их региональные, культурные и национальные особенности.

По словам Чупшевой, проект "Россия в Этномире" способствует развитию межкультурного диалога и доверия в российском обществе, популяризации семейного и молодежного отдыха внутри России.

Президент фонда "Диалог Культур - Единый мир" Руслан Байрамов отметил, что под реализацию проекта "Россия в Этномире" уже выделено 15,7 га. Вся территория разделена на 10 этнодворов, на территории которых будут представлены все 85 субъектов РФ. При этом каждому региону необходимо определиться с формами участия в проекте.

Заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев отметил, что проект "Этномир" вносит существенный вклад в привлечение туристов на территорию Калужской области, поскольку ежегодно его посещают порядка 700 тыс. человек. "За последние десять лет турпоток в Калужскую область увеличится более чем в 3,5 раза. Только за 2016 год регион посетило свыше 2 млн человек", - приводит пресс-служба АСИ слова замгубернатора.

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Персоны
Чупшева, Светлана Витальевна
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