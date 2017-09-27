В течение курортного сезона музеи Севастополя посетили более 1 млн туристов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 1 млн человек посетили севастопольские музеи в течение курортного сезона 2017 года, сообщила в среду пресс-служба правительства Севастополя.

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"В период туристического сезона музеи Севастополя посетило более 1 млн гостей. Традиционно одними из самых популярных мест среди туристов остаются военно-патриотические музеи. В число наиболее посещаемых мест вошли музей-заповедник "Херсонес Таврический", Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, объединяющий музейные объекты, открытые экспозиции и исторические памятники в разных районах города, а также историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за восемь месяцев 2016 года музеи Севастополя посетили около 900 тыс. человек.

В Севастополе насчитывается более 2 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и монументального искусства. Как сообщают в главном управлении культуры Севастополя, перспективными направлениями развития туристской индустрии Севастополя, кроме военно-патриотического и исторического туризма, являются яхтенный, рекреационный, гастрономический и событийный туризм.