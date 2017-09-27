Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татарстан планирует в 2018 году увеличить поток туристов из ОАЭ

Общество
27 сентября, 17:34 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, сентября. /ТАСС

Председатель регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил, что республика также работает над привлечением туристов из Китая и Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2018 году планируют существенно нарастить поток туристов из ОАЭ. Об этом сообщил в среду журналистам председатель регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов.

"В этом году мы впервые получили туристов из ОАЭ, пока небольшое число - около 80 человек. Они прилетали на рейсах авиакомпании FlyDubai, приезжали только в Татарстан, <...> проводили 7-10 дней, и им все понравилось. Мы рассчитываем, что в следующем году сможем увеличить их количество", - сказал он.

Иванов уточнил, что если республике удастся в следующем году принять 500-800 арабских туристов, то это будет хорошим показателем для региона.

"Потому что рынок там большой - не только ОАЭ, но и Кувейт, Саудовская Аравия, страны Персидского залива. <...> В этом рынке я действительно вижу очень большой потенциал с учетом мировой ситуации", - отметил он.

Чиновник добавил, что Татарстан работает над привлечением туристов из Китая и Ирана, поскольку эти страны являются приоритетными в развитии туризма. Власти республики ведут переговоры по согласованию полетной программы с этими государствами. По словам Иванова, скорее всего их будут осуществлять иранские и китайские авиаперевозчики.

Ранее сообщалось, что больше всего иностранных туристов в 2016 году в Татарстане было из Турции - 13,5 тыс. человек (в 2015 году 18,3 тыс.), из Китая - 10,2 тыс. человек (в 2015 году 7,67 тыс.), Германии - 6,3 тыс. человек (в 2015 году 6,9 тыс.), КНДР - 2,7 тыс. человек (в 2015 году 1,7 тыс.), Индии - 2,65 тыс. человек (в 2015 году 1,6 тыс.). Общий турпоток в республику в прошлом году составил 2,9 млн человек, что на 7% больше, чем в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
ОАЭ Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама