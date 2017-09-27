Татарстан планирует в 2018 году увеличить поток туристов из ОАЭ

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КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2018 году планируют существенно нарастить поток туристов из ОАЭ. Об этом сообщил в среду журналистам председатель регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов.
"В этом году мы впервые получили туристов из ОАЭ, пока небольшое число - около 80 человек. Они прилетали на рейсах авиакомпании FlyDubai, приезжали только в Татарстан, <...> проводили 7-10 дней, и им все понравилось. Мы рассчитываем, что в следующем году сможем увеличить их количество", - сказал он.
Иванов уточнил, что если республике удастся в следующем году принять 500-800 арабских туристов, то это будет хорошим показателем для региона.
"Потому что рынок там большой - не только ОАЭ, но и Кувейт, Саудовская Аравия, страны Персидского залива. <...> В этом рынке я действительно вижу очень большой потенциал с учетом мировой ситуации", - отметил он.
Чиновник добавил, что Татарстан работает над привлечением туристов из Китая и Ирана, поскольку эти страны являются приоритетными в развитии туризма. Власти республики ведут переговоры по согласованию полетной программы с этими государствами. По словам Иванова, скорее всего их будут осуществлять иранские и китайские авиаперевозчики.
Ранее сообщалось, что больше всего иностранных туристов в 2016 году в Татарстане было из Турции - 13,5 тыс. человек (в 2015 году 18,3 тыс.), из Китая - 10,2 тыс. человек (в 2015 году 7,67 тыс.), Германии - 6,3 тыс. человек (в 2015 году 6,9 тыс.), КНДР - 2,7 тыс. человек (в 2015 году 1,7 тыс.), Индии - 2,65 тыс. человек (в 2015 году 1,6 тыс.). Общий турпоток в республику в прошлом году составил 2,9 млн человек, что на 7% больше, чем в 2015 году.