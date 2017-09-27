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Пожарные из Томской области победили в музыкальном конкурсе МЧС России

Общество
27 сентября, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Всего в конкурсе приняли участие 179 человек из 25 коллективов высших учебных заведений и Главных управлений ведомства

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ провело Всероссийский музыкальный конкурс пожарных и спасателей "Мелодии чутких сердец". Победителями в нем стали двое пожарных из Томской области, сообщили в среду ТАСС в пресс- службе регионального главка министерства.

"С песней "Поклонимся великим тем годам" в номинации "Дню Победы посвящается" пожарный пожарно-спасательной части №12 села Подгорное Максим Борков занял первое место. Сотрудник Специального управления федеральной противопожарной службы № 8 Юрий Поляков занял первое место в номинации "Авторская или эстрадная песня" с композицией "О вечном", - сказали в ведомстве.

Всего в конкурсе приняли участие 179 человек из 25 коллективов высших учебных заведений и Главных управлений МЧС России по субъектам РФ.

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