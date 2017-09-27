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Пиротехники уничтожили боеприпас времен войны в Псковской области

Общество
27 сентября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По мнению специалистов, боеприпас представлял опасность

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны найден и уничтожен в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"27 сентября в Великолукском районе Переслегинской волости в деревне Фотьево производилось обезвреживание взрывоопасного предмета. Для этого привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки - одна единица техники и два человека", - сказали в ведомстве.

По мнению специалистов, боеприпас представлял опасность. Поэтому он был аккуратно извлечен из земли и уничтожен на полигоне.

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