Пиротехники уничтожили боеприпас времен войны в Псковской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны найден и уничтожен в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"27 сентября в Великолукском районе Переслегинской волости в деревне Фотьево производилось обезвреживание взрывоопасного предмета. Для этого привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки - одна единица техники и два человека", - сказали в ведомстве.

По мнению специалистов, боеприпас представлял опасность. Поэтому он был аккуратно извлечен из земли и уничтожен на полигоне.