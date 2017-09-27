На архангельском чемпионате WorldSkills будет представлена компетенция "Интернет вещей"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. "Интернет вещей" станет одной из компетенций, по которым будет проходить отборочный этап межвузовского чемпионата WorldSkills в Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщают в пресс-службе университета. Соревнования пройдут 25-26 октября.

"В отборочном чемпионате по компетенции "Интернет вещей" в САФУ примут участие шесть команд. В соответствии с конкурсным заданием команды будут разрабатывать автоматизированную систему мониторинга и управления на базе облачной платформы IoT ThingWorx. На выполнение заданий командам будет выделено два дня. Задания будут состоять из четырех модулей, каждый из которых будет оцениваться отдельно", - говорится в сообщении.

"Интернет вещей" (IoT, Internet of Thing) - концепция вычислительной сети, построенной на взаимодействии различных устройств друг с другом и с внешней средой. Сутью данной концепции является системная организация взаимодействия устройств, связанных через интернет. "Из конкретных примеров можно привести такие направления развития "бытового" "интернета вещей", как "умный дом" или "умная теплица". Очень актуальным направлением на сегодняшний день является "умное производство", с помощью которого можно выстроить систему управления целым предприятием", - приводят в пресс-службе слова эксперта вузовского отборочного чемпионата по направлению "Интернет вещей" Алексея Леванова.

Эксперт отмечает, что важным элементом интернета вещей является сервер автоматизации, или "платформа интернета вещей". Многие крупные компании, такие как Siemens, Bosch, Intel, разрабатывают собственные платформы "интернета вещей", но есть и универсальные решения - на сегодняшний день такой является платформа ThingWorx, которая используется на чемпионатах WorldSkills, сообщают в пресс- службе.

Помимо "интернета вещей", участники чемпионата будут соревноваться в предпринимательстве, лабораторном химическом анализе, инженерном дизайне CAD, программным решениям для бизнеса. Итоги конкурса станут известны 27 октября. Победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, дает возможность войти в состав российской национальной сборной и представлять страну на мировых соревнованиях.

О движении WorldSkills

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Движение основано в 1953 году, его участниками являются 76 стран. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году, САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в 2017 году.