Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижегородская полиция предупреждает о незаконности намеченной на пятницу акции оппозиции

Общество
27 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Правоохранители предупредили организаторов акции "о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция и прокуратура Нижегородской области предупреждают о незаконности акции, которую планирует провести 29 сентября в Нижнем Новгороде оппозиционный блогер Алексей Навальный.

"ГУ МВД России по Нижегородской области убедительно просит... воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 сентября 2017 года на площади Маркина Нижнего Новгорода", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте главного управления МВД по региону. В полиции обратили внимание, что "мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу... личной безопасности".

Полиция также предупредила организаторов акции "о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия".

В свою очередь прокуратура региона также напомнила, что администрацией Нижнего Новгорода шествие и митинг на площади Маркина, принять участие в которых призывают Навальный и "ряд общественных деятелей", не согласовано.

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - указывается в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Кроме того, уточняется, что "в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий" прокуратурой Нижнего Новгорода вручены предостережения ряду граждан.

Как сообщалось ранее, акция Навального в Нижнем Новгороде не была согласована. Между тем было согласовано проведение акций в Санкт-Петербурге, Курске и Челябинске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама