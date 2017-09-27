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Росгвардия: награждение генералов хрустальными погонами оправдано воинской традицией

Общество
27 сентября, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что ведомство объявило тендер на закупку 104 пар погон из хрусталя

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Росгвардия традиционно дарит высшим офицерам, которые служат более 30 лет, сувенир в виде погон их хрусталя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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© Юрий Мухин и Владимир Николайчук/Росгвардия

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"Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров. Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", - сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Росгвардия объявила тендер на закупку 104 пар генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон из хрусталя. При этом каждая пара погон должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую "механизм открытия верхней крышки".

Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон 5,6 тыс. рублей. Всего Росгвардия планирует потратить на закупку данных сувениров около 582 тыс. рублей.

Росгвардия была создана указом президента РФ в апреле 2016 года. Традиция награждать генералов хрустальными погонами перешла к ведомству от Внутренних войск МВД.

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