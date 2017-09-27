ФСИН России поэтапно заменит спальные места заключенных на современные кровати

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Старые, почти армейского образца кровати для заключенных в колониях и СИЗО в ближайшие годы заменят на современные, более удобные. Это анонсировал в ходе круглого стола в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заместитель директора службы Валерий Максименко.

"На прошлой неделе мы провели замену матрасов и частично кроватей в СИЗО-6 в Печатниках, где содержатся под стражей женщины, в том числе с детьми. На этой неделе проходит замена кроватей и матрасов в СИЗО-5, где содержатся несовершеннолетние", - сообщил Максименко. Так, для беременных женщин и женщин с грудными детьми старые железные двухъярусные кровати заменят деревянными улучшенного образца с ортопедическими матрасами. Несовершеннолетним поставят ярусные кровати, но уже не с почти армейской сеткой, а более удобные.

Валерий Максименко заметил, что это не связано с прозвучавшим в одном из интервью помещенного под стражу в СИЗО "Лефортово" замдиректора ФСИН Олега Коршунова жалобами на неудобный матрас. "Все было запланировано заранее, еще за 2-3 недели до того, как Олег Адольфович оказался в камере. Еще до этого было указание директора ФСИН", - подчеркнул он, заметив, что сложно в считанные дни решить вопрос о поставке сразу 11,5 тыс. матрасов нового образца для всех заключенных московских СИЗО до конца года.

"А с 1 января мы начинаем эти замены - матрасов и кроватей - по всей стране. Будет подготовлен план по каждому региону, исходя из потребности", - сообщил замглавы ФСИН.

Как стало известно ТАСС, речь пойдет о внутрисистемных поставках - кровати будут изготавливать на предприятиях в учреждениях ФСИН, тем самым давая возможность заработка осужденным. Предполагается загрузить имеющиеся производственные мощности на целом ряде предприятий ФСИН до Урала. Возможности производства собственной мебели есть в Белгородской, Владимирской, Смоленской областях, в Мордовии, Нижнем Новгороде. Тем самым, одни заключенные получат новые спальные места, а другие - заказы и работу.

Валерий Максименко добавил, что ФСИН собирается решить и другую бытовую проблему, по которой часто получал жалобы. "Мы готовим изменения в нормативные акты и просим Минюст нас поддержать, чтобы внести изменения в нормативный акт, касающийся возможности посещения душа. На сегодняшний день это предусмотрено один раз в неделю. Мы предлагает нормативно закрепить возможность мыться минимум два раза в неделю, а для женщин в теплое время года - ежедневно", - сообщил Максименко.