ФСИН России поэтапно заменит спальные места заключенных на современные кровати

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Старые, почти армейского образца кровати для заключенных в колониях и СИЗО в ближайшие годы заменят на современные, более удобные. Это анонсировал в ходе круглого стола в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заместитель директора службы Валерий Максименко.
"На прошлой неделе мы провели замену матрасов и частично кроватей в СИЗО-6 в Печатниках, где содержатся под стражей женщины, в том числе с детьми. На этой неделе проходит замена кроватей и матрасов в СИЗО-5, где содержатся несовершеннолетние", - сообщил Максименко. Так, для беременных женщин и женщин с грудными детьми старые железные двухъярусные кровати заменят деревянными улучшенного образца с ортопедическими матрасами. Несовершеннолетним поставят ярусные кровати, но уже не с почти армейской сеткой, а более удобные.
Валерий Максименко заметил, что это не связано с прозвучавшим в одном из интервью помещенного под стражу в СИЗО "Лефортово" замдиректора ФСИН Олега Коршунова жалобами на неудобный матрас. "Все было запланировано заранее, еще за 2-3 недели до того, как Олег Адольфович оказался в камере. Еще до этого было указание директора ФСИН", - подчеркнул он, заметив, что сложно в считанные дни решить вопрос о поставке сразу 11,5 тыс. матрасов нового образца для всех заключенных московских СИЗО до конца года.
"А с 1 января мы начинаем эти замены - матрасов и кроватей - по всей стране. Будет подготовлен план по каждому региону, исходя из потребности", - сообщил замглавы ФСИН.
Как стало известно ТАСС, речь пойдет о внутрисистемных поставках - кровати будут изготавливать на предприятиях в учреждениях ФСИН, тем самым давая возможность заработка осужденным. Предполагается загрузить имеющиеся производственные мощности на целом ряде предприятий ФСИН до Урала. Возможности производства собственной мебели есть в Белгородской, Владимирской, Смоленской областях, в Мордовии, Нижнем Новгороде. Тем самым, одни заключенные получат новые спальные места, а другие - заказы и работу.
Валерий Максименко добавил, что ФСИН собирается решить и другую бытовую проблему, по которой часто получал жалобы. "Мы готовим изменения в нормативные акты и просим Минюст нас поддержать, чтобы внести изменения в нормативный акт, касающийся возможности посещения душа. На сегодняшний день это предусмотрено один раз в неделю. Мы предлагает нормативно закрепить возможность мыться минимум два раза в неделю, а для женщин в теплое время года - ежедневно", - сообщил Максименко.